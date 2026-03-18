フリーアナウンサー高木悠が18日までにインスタグラムを更新。SO Promotion所属を発表した。高木アナは「1月に以前の事務所を退所し、今月よりSO Promotionに所属いたしました」と報告した。続けて「フリーアナウンサーとしては、まだまだ未熟で日々現場やオーディションを通して学ぶことばかりです。新しい環境でたくさんの挑戦ができることに心から感謝しています」と感謝を伝え「一つひとつ丁寧に、技術と表現力を磨きながらこ