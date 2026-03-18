金沢大学と自治医科大学の医学部に合格し、石川県が修学資金を貸与する学生が17日、石川県庁を訪れ、地域医療への貢献を誓いました。17日に石川県庁を訪れたのは、金沢大学医学類特別枠と自治医科大学医学部に合格した8人です。「ともに学業に専念し、将来は石川県の地域医療を担う医師として精一杯貢献することを誓います」金沢大学では、石川県が修学資金を貸与し、卒業後9年間、指定された公立病院などに勤務すると、返済が免除