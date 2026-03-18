ギョギョ！『ドクター・ストレンジ』などでお馴染みのベネディクト・カンバーバッチが、プラダの「SEA BEYOND」キャンペーン映像でさかなクンとコラボレーションを果たした。 SEA BEYONDは、持続可能性と海洋保護に対する意識向上を目指し、プラダ・グループとユネスコの政府間海洋学委員会（ユネスコ-IOC）が2019年から支援しているプロジェクト。「Prada Re-Nylon for SEA BEYOND」コレクション