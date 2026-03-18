【モデルプレス＝2026/03/18】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が3月17日、自身のInstagramを更新。スッピンでのダンス動画を公開し、反響が寄せられている。【写真】「今日好き」19歳美女「何度も見ちゃう」貴重なスッピンでのダンス姿◆榊原樹里“スッピン”でダンス榊原は「スッピンだからね」とコメントを添え、室内でダンスを踊