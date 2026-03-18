カムバックを目前に控えたBTSが、新曲『SWIM』の一部を公開した。BTSは3月18日午前0時、公式SNSおよびYouTubeチャンネルを通じて5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』のMVティザーを公開した。【写真】BTS・VとJUNG KOOK、“手つなぎショット”今回の映像で楽曲のメロディーが初めて公開され、3年9か月ぶりとなる“完全体”でのカムバックに対する期待を一層高めている。（写真提供＝BIGHIT MUSIC）公開された映像は、