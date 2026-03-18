韓国の公的機関が混乱に陥った。人気グループENHYPENのメンバー・ヒスンが脱退を発表した余波が、思わぬ方向に広がっている。【全文】ヒスン、脱退の真意を直筆手紙で告白3月18日、韓国の国民年金公団（NPS）のキム・ソンジュ理事長は、自身のSNSで「国際年金支援センターの業務が麻痺した経緯」を明らかにした。キム理事長の投稿によると、先週、同センターには海外からの電話が鳴り止まず、業務が一時停止する事態となった。わず