紀ノ国屋は3月12日から、公式オンラインストアで「春のハッピーボックス」を販売している。同商品は、紀ノ国屋オリジナルのバッグと食品を組み合わせた、お得なセット企画となっている。〈販売ラインアップ（すべて税込・送料込）〉・バッグ＆食品セット9,400円・お楽しみバッグセット（ブルー／ピンク）各9,400円・山崎＆ドン・ペリニョンセット50,000円【画像5点はこちら】お楽しみバッグセット（ブルー／ピンク）、バッグ＆