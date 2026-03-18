【聖闘士聖衣神話EX ライブラ紫龍-黄金聖衣の継承者-】 3月19日16時より予約開始 8月 発送予定 価格：26,400円 BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「聖闘士聖衣神話EX ライブラ紫龍-黄金聖衣の継承者-」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月19日16時より予約受付を開始する。発送は8月を予定し、価格は26,400円。 本商品は「聖闘士星矢」のキャラクタӦ