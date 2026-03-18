琴平警察署 琴平警察署によりますと、18日午前8時30分ごろ、香川県琴平町の中讃広域事務組合仲善センターで、「火災報知器が反応し、煙が出ている」と作業員が119番通報しました。 火は約1時間後に消し止められ、ごみピット内に堆積したごみが焼けました。けが人はいませんでした。 中讃広域事務組合仲善センターは、2市3町（丸亀市・善通寺市・多度津町・まんのう町・琴平町）が共同で運営するごみ処理施設