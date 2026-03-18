2024年、静岡･浜名湖近くの川に男子高校生を落として殺害した罪に問われた23歳の男の控訴審判決で、東京高裁は、懲役17年とした一審の判決を支持し被告の控訴を棄却しました。浜松市中央区の無職の男（23）は、2024年2月、友人のフィリピン国籍の男と共謀しアパートで男子高校生（当時17）を暴行。その後、男子高校生を車のトランクに押し込んで湖西市内の公園に運び、浜名湖近くの川に落として溺死させました。一審の地裁浜