200万円台半ばで購入が可能に？ダイハツから新型軽商用BEV、『e-ハイゼット・カーゴ』と『e-アトレー』が発表された。【画像】さすがの機能性！ダイハツ新型軽商用BEV『e-ハイゼット・カーゴ』と『e-アトレー』全33枚ラインナップは商用車らしくシンプルで、まず、前者には『2シーター』と『4シーター』を用意。後者には『RS』と呼ばれる、さらに上質感を高めることによって乗商兼用としてのニーズにも応えるグレードを用意し、