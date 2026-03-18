よりアルファ・ロメオらしく進化アルファ・ロメオのミドルサイズSUVを担当する『トナーレ』。3月17日、ビッグマイナーチェンジが施された新型が日本に導入され、都内でメディア向けの発表会が開催された。【画像】アルファ・ロメオらしさを強調！イタリアらしい美と情熱が感じられる新型『トナーレ』全86枚2022年に『ステルヴィオ』の妹分として、扱いやすい大きさのCセグメントに属するトナーレが誕生。初代トナーレのデザイン
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