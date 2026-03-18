高市総理は日米首脳会談に臨むため、今夜、日本を出発しますが、先ほど、ホルムズ海峡への自衛隊派遣をめぐり「法律に従い、出来ないことは出来ないと伝える」との考えを示しました。国会記者会館から中継です。高市総理は自衛隊の派遣について決まっていることはないと強調した上で、日米首脳会談では、“日本の立場をしっかり伝える”と意気込みを語りました。立憲民主党杉尾秀哉 参院議員「現在戦闘状態にあるペルシャ湾