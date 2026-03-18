俳優の安田成美（59）が17日、自身のインスタグラムを更新。手編みの新作バッグを披露した。【写真】「カラフルでとっても可愛い」「素敵なデザイン」メロンが“すっぽり入る”新作の手編みバッグこれまでの投稿でも、たびたび編み物などのハンドメイド作品を紹介している安田。この日は「やっと出来たー」と、センスが光るカラフルな色使いが特徴的なバッグを手にした写真を投稿。「丁度メロンが入る！」サイズとのことで、