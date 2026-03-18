イラン国営メディアは、国防や外交を統括する最高安全保障委員会のラリジャニ事務局長が死亡したと報じました。イラン国営テレビは18日、最高安全保障委員会のトップで、殺害された最高指導者・ハメネイ師の最側近でもあったラリジャニ氏が死亡したと伝えました。これに先立ち、イスラエル軍はテヘラン近郊で精密攻撃を実施し、ラリジャニ氏を殺害したと発表していて、ネタニヤフ首相も声明で「イラン国民が体制を転換する機会とな