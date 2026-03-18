阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で5月31日に開催される『甲子園ブラスバンドフェスティバル2026』とアニメ『響け！ユーフォニアム』がコラボレーションすることになり、企画『甲子園ブラスバンドフェスティバル2026 × 最終楽章 響け！ユーフォニアム』が発表された。【画像】『甲子園ブラスバンドフェスティバル』×『響け！ユーフォニアム』限定グッズ高校生達が聖地・甲子園に全力の演奏を響かせる『甲子園ブラスバンドフェ