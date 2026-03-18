アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡の安全確保に向けた艦船の派遣をめぐり、日本を含めた各国の支援は「もはや必要ない」と表明しました。トランプ大統領は17日、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡への艦船の派遣をめぐり、「NATO加盟国の大部分から参加したくないと連絡があった」と自身のSNSで明らかにしました。そのうえで、イランへの軍事作戦で大きな成果を収めたとして、NATOや日本・韓国などの支援は「もはや