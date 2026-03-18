グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は、「ちいかわ」とコラボレーションした『ちいかわクッキーサンド バナナミルク味』（12枚入1850円／18枚入2700円）『ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット』（4500円）を、27日より販売開始する。【写真】細部までかわいい…こだわりが詰まったトートバッグイラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品「ちいかわ」と「東京ばな奈」のコラボスイーツ第2弾、ちいかわたちが