歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが3月17日、自身の公式ブログを更新。子どもたちとの微笑ましい一幕を報告しました。【写真を見る】【 市川團十郎 】「お！おぉ！抜き返した」麗禾＆勸玄の“身長比べ”ショット公開夜は焼肉で栄養サポート「しっかり食べて背を伸ばそう！」舞台を終えた後、長女の麗禾さん（市川ぼたん）と長男の勸玄さん（市川新之助）が楽屋を訪れたといいます。「楽しかったらしいです、よかった」と綴り