飲料用のペットボトルに、洗剤や消毒用アルコールといった飲み物以外の液体を移し替えることをやめるよう、国民生活センターが注意を呼びかけている。ペットボトルに入っていると飲み物と思い込みやすいためだ。子どもや高齢者などが誤飲した事故は、２０２０年４月〜２５年１０月に報告されただけで計８件に上り、肺炎になるケースもあった。国民生活センターのまとめによると、医療機関から報告された事故８件は、２歳から９