ダンスボーカルユニット「M！LK」の塩崎太智（25）が、17日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）にゲスト出演。“ロマンチスト度”が高いと思うメンバーを明かした。同番組では、“クレープの好みでロマンチスト度が分かる”という心理テストを実施。バナナチョコクリーム、いちごクリーム、バターシュガー、ツナマヨネーズの選択肢から「バターシュガー」を選んだ塩崎は、「ロマンチスト度・中