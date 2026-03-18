【WRC世界ラリー選手権】第3戦 サファリ・ラリー・ケニア（3月12〜15日）【映像】もはや泳いでる！驚異の泥沼走法（実際の様子）WRC（世界ラリー選手権）第3戦がケニアのナイバシャ湖周辺地域で開催。勝田貴元が日本人34年ぶりの優勝を達成したが、リタイアが続出したアフリカの自然溢れるステージで、あるマシンが泥沼を走る光景が「泳いでる」などと驚きの声があがった。ケニア中部の草原エリアを駆け抜けるサファリ・ラリー