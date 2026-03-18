トランプ大統領と会談するため、18日夜にアメリカへ出発する高市首相は、参議院の予算委員会で「イラン情勢を含めしっかりと議論を深めたい」と意気込みを語りました。国会記者会館から、フジテレビ政治部・若田部遥記者が中継でお伝えします。二転三転するトランプ大統領の発言に国会での議論もイラン情勢一色ですが、首脳会談に向け首相周辺は「予断できない」と話すなど、直前まで状況を見極める考えです。高市首相：日々情勢が