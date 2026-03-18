お笑いコンビ、アンジャッシュの児嶋一哉が18日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。改名談義で笑いを取った。番組ではロッテリアが今年2月から「ゼッテリア」（看板商品の「絶品バーガー」と「カフェテリア」を組み合わせた造語）にしたのを糸口に、映画「Frozen（フローズン）」が日本では「アナと雪の女王」というタイトルになって大ヒットしたとか、「鼻セレブ」と改名されたティッシュペーパーの売り上げが