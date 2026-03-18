就活生の「理想の初任給」は「30万円以上」が約半数――そんな調査結果が株式会社マイナビ（東京都千代田区）による「マイナビ 2027年卒 大学生キャリア意向調査1月＜インターンシップ・キャリア形成活動＞」でわかりました。昨今の賃上げの報道や企業の動きをみて、初任給に対する期待が高まっていると考えられます。【調査結果を見る】これから就職先を検討する際、「初任給として理想的」だと思う金額は…調査は、2027年3月卒業