夜の用水路で、外来生物を調査・捕獲する様子を収めた動画がYouTubeに投稿され、外来種被害の現実が伝わる映像として注目を集めています。【写真】ねずみ算式に増える"南米の大型ネズミ"が、今夜も日本の用水路に動画を投稿したのは、外来種の捕獲や生態系保全活動について発信しているYouTube「がやまる（@がやまる）」を運営する、がやまるさんです。ヌートリア（南米原産のオレンジ色の前歯が特徴的な大型の水辺のネズミ）やア