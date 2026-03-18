黒地に映える鮮やかな帯、そして凛とした佇まい。西陣の伝統工芸士・小倉久兵衛さんがThreadsに投稿した、娘さんの「黒紋付」の振袖姿が反響を呼んでいます。【写真】小学校卒業、十三詣り、成人式── 同じ一着を、娘は凛と着続けた二十歳を迎えた娘さんが12歳から8年間にわたって、小学校の卒業式や十三詣り、そして成人式と人生の節目ごとに黒紋付振袖とともに歩んだエピソード。そして、流行に左右されず、時を重ねるごとに増