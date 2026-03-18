元プロレスラーの武藤敬司さんは3月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。“3Dで作った俺”を公開し、話題となっています。【写真】武藤敬司、“3Dで作った俺”を公開「別の人のデータじゃないですか!?」武藤さんは「これが3Dで作った俺。こんなにブサイクなのか」とつづり、1枚の写真を投稿。3Dプリントした自身の顔を持っています。色が塗られていない上に武藤さんのチャームポイントであるひげがないため、別人のような印象です。