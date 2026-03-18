18日の集中回答日を迎えた春闘で、トヨタ自動車は労働組合からの要求に満額回答しました。トヨタは18日、職種や階級ごとに異なり最も高いケースで月2万1580円となる賃上げと、ボーナスにあたる一時金7.3カ月分の組合からの要求にいずれも満額回答しました。トランプ関税などの影響で、一時金の要求は2025年の春闘と比べ0.3カ月分低い水準ですが、満額回答は6年連続となりました。