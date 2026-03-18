イランメディアが3月17日に伝えたところによると、イラン議会エネルギー委員会の報道官は同国の原油積み出し拠点であるハールク島の情勢について、「島内の生活は平常と変わらず、石油輸出は途切れることなく継続している」と発表しました。また、「米国、イスラエルおよびその同盟国の船舶に対し、既にホルムズ海峡の通行を禁止した」とも明らかにしました。ハールク島はイランにとってエネルギー輸出の要となる戦略的拠点です。