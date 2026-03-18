4月1日の「値上げラッシュ」。2000品目以上が値上げする？そろそろ新年度の4月を迎えます。今年は4月に2000品目以上の値上げが予定されています。背景にあるのは、原材料価格の上昇に加え、足元で続く原油高や円安です。原油は燃料だけでなく、物流費や包装資材、化学製品など幅広いコストに影響を与えるため、その価格上昇は生活必需品の価格にも波及しやすい特徴があります。さらに円安が続く場合、輸入原材料の価格も上昇するた