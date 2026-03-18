インテグラ20年ぶりに復活へ！ホンダは2026年3月、北米市場で販売しているアキュラ「インテグラ タイプS」を日本市場へ導入することを正式に発表しました。日本で「インテグラ」の名が復活するのは約20年ぶりのことであり、かつてのファンのみならず、最新のスポーツモデルを求める層からも熱い視線が注がれています。【画像】超カッコいい！ これが ホンダ新型「“5人乗り”スポーツカー」です！ 画像で見る（43枚）導入さ