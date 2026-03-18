ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のベネズエラ代表は現地時間17日、決勝戦で米国代表と対戦。エウヘニオ・スアレス内野手（34）が9回表に勝ち越しの適時打を放った。初優勝を狙うベネズエラは3回表にマイケル・ガルシアの中犠飛、5回表にはウィルヤー・アブレイユの2号ソロで2点をリード。しかし8回裏、オリックス所属の右腕アンドレス・マチャドが2番ハーパーに同点2ランを浴び、試合を振り出しに戻された。それ