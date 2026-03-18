ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表は現地時間17日、決勝戦でベネズエラ代表と対戦。8回裏にブライス・ハーパー内野手（33）が同点本塁打を放った。“選ばれし者”がついに目を覚ました。2点を追う米国は8回裏、二死一塁で2番ハーパーが第4打席に入ると、カウント1-0から右腕マチャドの甘く入ったチェンジアップを振り抜き、中堅バックスクリーンに確信の一発。打球速度109.4マイル（約176.1キロ）、飛距離4