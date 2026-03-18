福岡県警小倉北署は18日、北九州市小倉北区到津2丁目8番付近の道路上で17日午後10時40分ごろ、通行中の女性が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50代、身長約160、こめかみに白髪が残る禿げ頭、小肥、黒色ダウンジャケット、ひもの色が白系統の靴着用。