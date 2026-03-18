絶滅した“驚きの理由”を学べるイベントが、三重県桑名市の「ナガシマスパーランド」で始まりました。現在開催中の人気図鑑「わけあって絶滅しました。」の展示イベントでは、恐竜や古生物などの絶滅した生き物のストーリーを、模型や写真で紹介しています。5億年前に生息した「オパビニア」が絶滅したのは“デコりすぎたから”。顔から伸びる長い腕に5つの目や多数のヒレなど、欲張りすぎた体が生き残り