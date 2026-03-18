◇ワールドベースボールクラシック 決勝 アメリカ-ベネズエラ(現地時間17日、ローンデポ・パーク)アメリカが8回、ブライス・ハーパー選手の2ランで同点に追いつきました。2点ビハインドの8回、ここまでベネズエラ投手陣に2安打に抑えられていたアメリカ打線ですが2アウトから2番ボビー・ウィットJr.選手がフォアボールを選び出塁します。ここでこの日1安打のハーパー選手に打席がまわると、ベネズエラの5番手アンドレス・マチャド