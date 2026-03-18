タレントの青田典子（58）が17日、自身のインスタグラムを更新。夫で歌手の玉置浩二（67）と俳優の佐藤浩市（65）との3ショットを公開し、ロングヘアをばっさりカットした近影ショットに反響が集まっている。【写真】「髪型かわいいです！」電撃結婚から15年・青田典子の最新ショット青田は、トークゲストとして出演する、17日放送NHK BSプレミアム4K『玉置浩二ショー』の告知とともに、収録現場でのオフショットをアップ。玉