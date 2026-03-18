【マイアミ（米フロリダ州）＝井上雄太】１７日（日本時間１８日）に米フロリダ州マイアミで行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の決勝で、米国とベネズエラが対戦した。米国は先発を２４歳の右腕、マクリーン（メッツ）に託した。昨年８月にメジャーデビューし、５勝を挙げた有望株。大きく曲がるスイーパーを武器に、４回２／３を投げて４安打２失点と踏ん張った。「胸に『ＵＳＡ』の文字をつけ、世界最高