トヨタ自動車は18日、2026年春闘で労働組合の賃上げと年間一時金（ボーナス）の要求に満額回答した。満額回答は6年連続。組合員平均の賃上げ要求額は非公表で、一時金は25年から0.3カ月分減の7.3カ月分を求めていた。