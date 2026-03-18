「ＷＢＣ・決勝、ベネズエラ代表−米国代表」（１７日、マイアミ）米国代表のハーパーが２点を追う八回に起死回生の同点２ランを放った。２死からウイットＪｒ．がストレートの四球を選んで出塁した。ここでハーパーがマチャドの低めを完璧にすくい上げ、バックスクリーンへたたき込んだ。打球を見つめたハーパーは鮮やかにバットを放り投げ、ゆっくりと一塁へ走り出したハーパー。ローンデポ・パークは大歓声に包まれ、ホー