アメリカのトランプ大統領は17日、各国に求めていたホルムズ海峡への艦船派遣について、日本を含めて「支援は必要無い」との考えを表明しました。その上でNATO諸国の姿勢について「消極的だ」と不満をあらわにしました。トランプ大統領は自身のSNSで、ホルムズ海峡でのタンカー護衛について「NATO加盟国の大半が作戦への関与を拒否した」と説明し、「NATOの支援を必要とせず、望んでもいない」と表明しました。その上で「日本やオ