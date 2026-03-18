ウェブブラウザのFirefoxを開発するMozillaが、ユーザーがウェブ上の作業を中断した場所からスムーズに再開できるよう支援する新機能「タブノート」を開発していることを明らかにしました。この機能は記事作成時点でNightly版で実験的に運用されており、2026年3月24日公開予定のFirefox 149において、実験的機能を提供するFirefox Labsを通じて公式にロールアウトされる予定となっています。More reasons to love Firefox: What’s