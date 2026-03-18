リモートでネットワーク上の機器にアクセスするためのデバイス「IP-KVM」の一部モデルに脆弱(ぜいじゃく)性があり、デバイスが侵害される可能性があることが分かりました。セキュリティ企業のEclypsiumが詳細を報告しています。Your KVM is the Weak Link: How $30 Devices Can Own Your Entire Network - Eclypsium | Supply Chain Security for the Modern Enterprisehttps://eclypsium.com/blog/your-kvm-is-the-weak-link-how-