物価高と円安の時代、富裕層や準富裕層の資産戦略として注目されているのが「タイムシェア別荘」だ。従来の別荘のように1人で所有するのではなく、複数人で利用権や持分を分け合うことで、リゾート不動産をより合理的に活用できる仕組みとして市場が拡大している。本連載では、タイムシェア別荘が人気を集める背景から、投資・資産運用としての可能性、広がるマーケットの実態、そして軽井沢が別荘地として価値を保ち続ける理由ま