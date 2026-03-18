女優・倍賞千恵子（８４）のレアな夫婦ショットが公開された。１８日までにパティシエ・鎧塚俊彦さんのインスタグラムに登場。鎧塚さんは「昨晩は千恵さんのお祝い着飾った千恵さんも素敵ですが、私はすっぴんの飾らない千恵さんと六さんが大好き」とつづり、倍賞と夫で作曲家の小六禮次郎氏（７６）と食事する様子をアップした。倍賞は１３日に都内で行われた第４９回日本アカデミー賞の授賞式に出席。主演した映画「ＴＯ