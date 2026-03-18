バルミューダは3月18日、時間を“心地よく感じる”ための新デバイス「The Clock」を発表した。価格は59,400円。同日から同社オンラインストアや旗艦店「BALMUDA The Aoyama」、百貨店、インテリアショップ各店で予約を開始する。出荷開始は4月中旬の予定で、5月中旬から米国や韓国でも販売する。バルミューダの新デバイス「The Clock」。3月18日から発売する「心地よい時間」を感じるための時計デバイスThe Clockは、Alarm（アラー