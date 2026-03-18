ＮＨＫ大阪放送局は１７日、朝の連続テレビ小説「ばけばけ」に出演中の俳優の杉田雷麟（すぎた・らいる）のコメントを発表した。同作の舞台は、明治時代の日本。ヒロイン・松野トキ（高石あかり）と外国人教師ヘブン（トミー・バストウ）を軸にした人間模様を描く。杉田が演じるのは、松江随一の秀才・錦織友一（吉沢亮）の弟・錦織丈だ。ヘブンを慕い、移住先の熊本まで付いて行き、ヘブンの著書を友一に送るなど２人の友情を