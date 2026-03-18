第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の開幕を翌日に控えた１８日、オープニングゲームで激突する帝京・金田優哉監督（４０）と沖縄尚学・比嘉公也監督（４４）が、甲子園のスタンドで対談を行った。昨夏の甲子園Ｖに大きく貢献した末吉良丞、新垣有絃投手（ともに３年）の２枚看板が残る沖縄尚学に対し、帝京は伝統の強打が売り。金田監督は「そうは点を取れない。安藤（丈二）、目代（龍之介）あたりにかかっ