◆ＷＢＣ決勝米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）初優勝を狙うベネズエラが９回に勝ち越した。同点に追いつかれて迎えた９回、先頭のアラエスが四球で出塁。代走・サノハが二盗を試み、米国からチャレンジ要求されたがセーフ判定覆らず無死二塁に。４番Ｅ・スアレスが左中間へ勝ち越しの適時二塁打を放った。地鳴りのような歓声が響き、場内はお祭り騒ぎとなった。世界一をかけた一戦の